Инфляция в Британии достигла максимума с 1982 года

Инфляция потребительских цен в Великобритании достигла годового уровня 10,1% в июле, что является самым высоким показателем с февраля 1982 года по сравнению с показателем в 9,4% в июне.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на официальные данные.

При этом рост инфляции превысил все прогнозы опрошенных Reuters экономистов, ожидавших роста инфляции до 9,8% в июле.

Ранее в этом месяце Банк Англии повысил свою ключевую процентную ставку на 0,5 п.п. до 1,75% – это первое повышение на 0,5 п.п. с 1995 года.

Также Центробанк прогнозирует, что инфляция достигнет пика 13,3% в октябре, когда цены на электроэнергию для домохозяйств повысятся.

Данные Управления национальной статистики в среду показали, что цены в июле выросли на 0,6% по сравнению с июнем без учета сезонных факторов, в то время как годовой уровень инфляции розничных цен достиг 12,3%, что является самым высоким показателем с марта 1981 года.

"Взятие под контроль инфляции является моим главным приоритетом, и мы принимаем меры путем сильной независимой монетарной политики, ответственных решений о налогах и расходах, а также реформ для повышения производительности и роста", - сказал министр финансов Надхим Захави, комментируя данные об инфляции.

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Стремительный рост цен на энергоносители в Европе после вторжения России в Украину является главной движущей силой инфляции и, вероятно, приведет Британию к длительной, хотя и неглубокой рецессии в этом году, по данным Банка Англии.

Напомним:

Инфляция потребительских цен в Великобритании достигла годового уровня 9,4% в июне по сравнению с показателем в 9,1% в мае.

Экономическая правда