Пятый энергоблок Ровенской АЭС хотят построить до 2032 года

"Энергоатом" намерен построить по технологии АР1000 американской компании Westinghouse и ввести в эксплуатацию пятый энергоблок Ровенской АЭС до 2032 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома" в Telegram.

Блок мощностью 1100 МВт будет строиться по новейшей американской технологии АР1000 компании Westinghouse.

Уже выполнен ряд предпроектных работ, в частности, проведен анализ имеющегося и перспективного использования водных ресурсов района расположения АЭС, анализ имеющихся инфраструктуры РАЭС и межсистемных связей западного региона энергосистемы Украины, добавили в компании.

Проведены также предпроектные работы по определению ограничительных геологических условий для выбора энергоблока.

Ранее ГП "НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse Electric Company подписали соглашение о строительстве в Украине девяти новых энергоблоков по технологии АР1000.

"Энергоатом" уже приступил к реализации проекта по строительству 5-го и 6-го энергоблоков на Хмельницкой АЭС, который запланировано завершить до 2029 года.

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"Следующим энергоблоком, который построит Компания, будет блок №5 Ровенской АЭС. Его ввод в эксплуатацию должен состояться в 2032 году", - резюмировали в компании.

Экономическая правда