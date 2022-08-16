Германия хочет этой зимой начать импорт СПГ через собственные терминалы

getty images

Правительство Германии заключило соглашение с компаниями Uniper и RWE по импорту сжиженного природного газа через два новых плавучих терминала для сжиженного газа, которые планируется запустить зимой.

Об этом сообщает Bloomberg.

Соответствующий меморандум подписал министр экономики Германии Роберт Габек с компаниями Uniper SE и RWE Supply & Trading GmbH, которые будут управлять плавучими терминалами в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене для временного снабжения СПГ. Две компании также объединятся с EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG и VNG AG для покупки сжиженного газа.

Развитие достаточной инфраструктуры имеет важное значение для Германии для увеличения импорта газа на фоне российского газового шантажа и сокращения поставок через Северный поток. Сжиженный газ, импортируемый сейчас со всего мира от США до Катара, помог Европе уменьшить свою зависимость от РФ и заполнять хранилища для подготовки к зиме.

Германия сможет получать газ на зиму из-за новых терминалов, сказал Габек. По его словам, страна ведет переговоры о поставках из Катара. Сейчас у Германии нет собственных мощностей для импорта и до сих пор зависела от соседних стран, чтобы покупать сжиженный газ.

Однако европейские терминалы работают почти на максимальной мощности после прекращения российских поставок в страны региона. В мае Германия подписала контракты на аренду четырех плавучих терминалов для импорта СПГ в партнерстве с немецкими коммунальными предприятиями.

По данным RWE, терминал в Брунсбюттеле планируется запустить до конца года. Строительство терминала Вильгельмсхафен начато и ожидается, что он будет введен в эксплуатацию этой зимой, сообщает Uniper.

ВИДЕО ДНЯ

Напоминаем:

Евросоюз обсуждает строительство нового газопровода, соединяющего Португалию и Испанию с центральной Европой, причем часть между Испанией и Францией могут построить за 9 месяцев.