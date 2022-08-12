У ЄС хочуть побудувати новий газогін, що зʼєднає Португалію з центральною Європою

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Євросоюз обговорює будівництво нового газогону, що зʼєднає Португалію та Іспанію з центральною Європою, причому частину між Іспанією та Францією можуть побудувати за 9 місяців.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на міністерку енергетики та довкілля Іспанії Терезу Ріберу, канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Рібера заявила, що ділянку трубопроводу з Іспанії у Францію можна побудувати менш ніж за рік у рамках спроб відлучити Європу від російського газу.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у четвер, що обговорював новий трубопровід з лідерами Іспанії, Португалії та Франції та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Він додав, що також будуть створені "інші сполучення між Північною Африкою та Європою, які допоможуть нам диверсифікувати наше [енергетичне] постачання".

Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта додав, що "Німеччина може на 100 відсотків розраховувати на прихильність Португалії до будівництва газопроводу". Поки новий газогін не буде завершено, Коста сказав, що порт Сінеш на південно-західному узбережжі Португалії може використовуватися як логістичний центр для доставки рідкого природного газу в Європу.

Зазначається, що відповідний проєкт вже розроблявся і був відкладений у 2019 році через опір Франції.





