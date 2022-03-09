Швейцарський бренд шоколаду Lindt зупиняє продажі в РФ

Швейцарська компанія-виробник шоколаду Lindt тимчасово зупиняє бізнес в РФ.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Ми переоцінили нашу ділову діяльність в Росії і вирішили негайно закрити наші магазини та призупинити всі наші поставки в Росію. Наші місцеві співробітники продовжуватимуть отримувати нашу підтримку, і ми підтримуватимемо з ними тісний контакт", – заявила компанія.

Lindt & Sprüngli працює понад 175 років та працює у секторі шоколаду преміум-класу. Компанія має 11 фабриках у Європі та США.