Цены на газ в Европе "перевалили" за 2500 долларов после заявлений Газпрома

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Котировки газовых фьючерсов на бирже превысили отметку в 2500 долларов за тысячу кубов после того, как российский "Газпром" спрогнозировал цены на газ более чем в 4000 долларов зимой.

Об этом говорится в данных биржи ICE.

Так, сентябрьские контракты в хабе TTF в Нидерландах выросли во вторник более чем на 8% до уровня 237,8 евро за МВт-час, или 2541 доллара за тысячу кубометров (по курсу 1 евро = 1,01 доллара).

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Более "длинные" контракты с поставкой в октябре-декабре подорожали еще больше - до более чем 240 евро за МВт-час, или 2575,26 - 2611,52 долларов за тысячу кубов.

Цены начали активно расти после того, как российский Газпром заявил, что по их "консервативным оценкам" зимой цены на газ в Европе превысят уровень 4000 тысяч долларов за тысячу кубометров.

Последняя котировка на уровне более 2500 долларов за тысячу кубов наблюдалась в начале марта после полномасштабного вторжения РФ в Украину на фоне опасений о прекращении поставок российского газа, от которого Европа существенно зависима.

Несмотря на то, что газовое эмбарго так и не выносилось на обсуждение в рамках санкций ЕС против России, последняя самостоятельно начала сокращать поставки голубого топлива в страны блока. Так, существенно упал транзит через украинскую ГТС и Северный поток, а некоторым странам Россия прекратила поставлять газ из-за отказа оплачивать его рублями.

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В конце июля газ уже дорожал до 2300 долларов за тысячу кубов после заявления Газпрома об остановке эксплуатации еще одной турбины Siemens, в результате чего поставки по "Северному потоку-1" с 27 июля будут не более 33 млн кубов в сутки. Это – примерно 20% от плановой мощности газопровода в 167 млн кубометров.