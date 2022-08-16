Доля неработающих кредитов в банках выросла почти на 30% 

Доля неработающих кредитов в банковском секторе выросла за второй квартал до 29,7%.

Об этом говорится в Обзоре банковского сектора НБУ.

"Банки приступили к признанию неработающих кредитов корпоративного сегмента, в то же время в розничном – растет уровень покрытия работающего портфеля резервами", – отметили в Нацбанке.

Объем неработающих кредитов начал расти впервые за долгое время: их уровень повысился за ІІ квартал на 2.6 в. п. до 29,7%.

Чистые активы банков за ІІ квартал выросли на 3,3% и приблизились к довоенному уровню. В то же время, динамика кредитного портфеля была неравномерной.

Чистые гривневые корпоративные кредиты за квартал выросли на 5,3%, а валютные – снизились на 7,2% в долларовом эквиваленте. Рост корпоративного гривневого кредитования происходил исключительно за счет государственных банков – около +30% за квартал.

Чистый розничный кредитный портфель сократился за ІІ квартал на 11,1% как за счет уменьшения объемов кредитования, так и из-за роста резервов. Во время военного состояния ссуды предоставлялись только на текущие потребности клиентов, а в ипотечном сегменте и на покупку авто кредитования почти остановилось.

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Напоминаем:

Во втором квартале объемы гривневых средств украинцев в банках увеличились на 6,4% за счет средств по требованию, в иностранной валюте – уменьшились на 3,5% в долларовом эквиваленте.