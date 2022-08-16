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Гривневі кошти українців у банках зростають – НБУ 

Вівторок, 16 серпня 2022, 11:53 - Анастасія Жарикова
 
НБУ

У другому кварталі обсяги гривневих коштів українців у банках збільшились на 6,4% за рахунок коштів на вимогу, в іноземній валюті – зменшилися на 3,5% в доларовому еквіваленті.

Про це свідчать дані Огляду банківського сектору НБУ.

Кошти суб’єктів господарювання збільшилися за квартал на 4.3% у гривні та на 14.4% в іноземній валюті. Вага коштів клієнтів у банківському фондуванні за квартал зросла та перевищила 88%. 

В Нацбанку зазначають, що кошти клієнтів залишаються головним джерелом стабільного фондування банків.

Крім цього, з червня розпочалося  зростання ставок за гривневими депозитами населення й бізнесу. 

Зокрема, найстрімкіше подорожчали тримісячні депозити населення. Та через суттєве збільшення кредитного ризику зросла вартість гривневих позик суб’єктам господарювання.

НБУ банки гривня
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