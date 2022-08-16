Украина получила 200 миллионов евро льготного кредита от Италии

Украина 15 августа получила 200 млн евро льготного кредита от Итальянской Республики.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Согласно условиям кредитного договора, средства предоставляются по нулевой процентной ставке на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита – 7,5 лет).

"Полученные средства будут направлены на обеспечение расходов на заработную плату педагогов заведений общего среднего образования", - пояснили в Минфине.

Напомним:

5 авугста министр финансов Сергей Марченко и министр экономики и финансов Италии Даниэле Франко подписали кредитный договор на 200 миллионов евро.

Экономическая правда