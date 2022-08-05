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Италия предоставила Украине 200 миллионов евро кредитной помощи

Пятница, 5 августа 2022, 18:34
 
Pixabay

Министр финансов Сергей Марченко и министр экономики и финансов Италии Даниэле Франко подписали кредитный договор на 200 миллионов евро.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Правительство Италии одним из первых поддержало Украину после начала полномасштабного вторжения. И сегодня я рад подписать новый кредитный договор, который поможет украинскому правительству сохранить финансовую стабильность и продолжить обеспечивать первоочередные социальные расходы", – отметил Марченко.

Отмечается, что кредит предоставляется на льготных условиях – на 15 лет с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком 7,5 года и по нулевой процентной ставке.

Денежные средства будут направлены на покрытие расходов на заработную плату педагогических работников учреждений общего среднего образования.

Италия Минфин кредит
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