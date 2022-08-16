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Фонд гарантирования выделил неплатежеспособным банкам 1,9 миллиарда с начала года

Вторник, 16 августа 2022, 10:38 - Анастасия Жарикова

В июле Фонд гарантирования вкладов перечислил ликвидируемым банкам 162,5 миллиона гривен, с начала года – 1,9 миллиарда.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

В июле 157,3 млн. грн. получено от погашения кредитов, 4,9 млн. грн. – от аренды имущества и 0,3 млн. грн. – от реализации активов.

Всего за семь месяцев года поступления в находящиеся в управлении Фонда банки составили 1,9 млрд грн, из которых 1 505,8 млн грн поступило от погашения ценных бумаг, 312,4 млн грн – от погашения кредитов, 65,3 млн грн – от реализации имущества, 16,6 млн грн – от аренды имущества.

Напоминаем:

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к выводу "Банка Сечь" с рынка и ввел в него временную администрацию.

Фонд гарантирования вкладов банки
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Экономическая правда
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