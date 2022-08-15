Россия уже завезла контрафактом товаров на 6,5 миллиарда долларов

РФ с начала легализации контрафакта нелегально завезла уже товаров 6,5 млрд долларов, к концу года подсанкционная страна хочет ввезти товаров стоимостью 12 млрд дол.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на слова вице-премьера - министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

"За период действия механизма было ввезено продукции почти на 6,5 млрд долл. При этом делать точные прогнозы по объемам параллельного импорта достаточно сложно, но, опираясь на статистику за 2,5 месяца, ожидаемый объем ввоза продукции до конца года может составить около 16 млрд долл", – сказал он.

Такая оценка основывается на среднем объеме контрафакта в месяц на уровне 2 – 2,5 млрд дол.

Правительство РФ утвердило в марте легализацию "параллельного импорта", что позволяет поставщикам импортной продукции осуществлять их реализацию без разрешения владельца товарного знака. То есть фактически легализовал контрафакт.

Такова была реакция российского правительства на наложенные на страну санкции и самосанкции крупных международных компаний, которые отказались работать с агрессором и поставлять ему свои товары.

В список товаров, которые позволили ввозить контрафактом, вошла техника Apple, Samsung, Sony, Intel, автомобили Tesla, Toyota, Jaguar, Mitsubishi, Rolls-Royce, Bugatti и ряд других товаров и брендов



