Программу помощи украинским семьям с детьми от ЮНИСЕФ приостановили: детали

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ЮНИСЕФ приостановил регистрацию на программу денежной поддержки "Спільно", которая была направлена ​​на помощь пострадавшим от войны семьям с несовершеннолетними и инвалидными детьми.

Об этом идет речь на сайте организации.

Причиной этого является сверхбольшое количество заявок, требующих обработки.

Организаторы планируют быстрее обработать все запросы и выплатить денежную помощь семьям, которые подали заявки еще в июне и до сих пор не получили деньги.

В ЮНИСЕФ объяснили, что каждая заявка проходит два этапа проверки:

Технический отбор, в рамках которого проверяют, были ли предоставлены все обязательные данные и не были ли допущены в них ошибки. После прохождения этого этапа, человек, подававший заявку, получает SMS с подтверждением.

Проверка соответствия критериям программы. Если семья отвечает критериям программы, помощь начисляется на указанный в заявке счет.

В программе могут принять участие семьи, имеющие троих и более детей в возрасте до 18 лет, из которых по крайней мере один ребенок не достиг двух лет. А также семьи, имеющие двух и более детей в возрасте до 18 лет, из которых хотя бы один ребенок с инвалидностью.

По состоянию на 10 августа организация оказала помощь более 112 000 семьям, воспитывающим 331 000 детей, в том числе 33 000 детей с инвалидностью.

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В целом, ЮНИСЕФ поможет 265 000 семьям в рамках программы денежной помощи семьям.

Заявки, поданные до 23:00 14 августа, будут проработаны.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры с международными партнерами по обеспечению дополнительных денежных выплат переселенцам из самых уязвимых категорий.