Переселенцы получат 10 миллиардов от международных организаций – Минсоц

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Украина ведет переговоры с международными партнерами об обеспечении дополнительных денежных выплат переселенцам из наиболее уязвимых категорий.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью УНИАНУ, передает пресс-служба Минсоцполитики.

Уязвимые группы населения выделили еще во время пандемии COVID-19 в результате тщательного анализа, сказала министр. Это многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, пожилые люди с низкими доходами. Каждую категорию опекает та или иная международная организация и предоставляет им денежную выплату.

"О проведении дополнительных к государственным денежным выплатам мы договорились с такими международными организациями как ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, Всемирная продовольственная программа, Международный Комитет Красного Креста, Международная организация по миграции.

Сейчас согласованы программы на общую сумму 9,6 млрд гривен", – сказала Лазебная.

По ее совам, за счет этих средств более 2 млн человек, которые пострадали в результате войны, получат выплаты в размере от 2200 до 2500 гривен в месяц в течение 1-3 месяцев.