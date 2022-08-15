В ПриватБанке заработала функция запроса платежа: пользователи услуги получат премии

Приватбанк и платежная система Payoneer запустили функцию "запрос платежа", с помощью которой можно запросить оплату за предоставленные услуги.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

"Как только вы заполните детали своего запроса, мы отправим вашему клиенту электронное письмо от вашего имени с информацией о способе оплаты. Ваш клиент может выбрать желаемый способ оплаты и отправить средства непосредственно на ваш аккаунт Payoneer", – отметила руководитель направления переводов Марию Страшко.

Кроме этого, с 10 августа по 10 февраля следующего года Приватбанк и Payoneer запускают для украинцев акцию, в рамках которой будут выплачивать 1 000 грн на карту и 50 долл. США на аккаунт Payoneer.

Она распостраняется на клиентов, создавшим аккаунт через Приват24 после 28 апреля 2022 года. и в течении одного из этапов акции перевели средства с Payoneer на карту физического лица или валютный счет ФЛП на сумму от 1 000 долл. (в эквиваленте).

В мае Приватбанк интегрировал сервис Payoneer в Приват24. Это позволило клиентам быстро, удобно и без дополнительных комиссий переводить средства на счета и карты банка.