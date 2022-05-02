Приват24 интегрируется с Payoneer

Клиенты ПриватБанка и Payoneer теперь смогут пользоваться новыми функциями в системе Приват24, чтобы быстрее получать средства из Payoneer прямо в приложении.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Интеграция Payoneer в Приват24 дает пользователям новые возможности, а именно:

Регистрация пользователя через Приват24, авторизация в сервисе Payoneer из банковского приложения, привязка имеющейся учетной записи и просмотр истории дебетовых транзакций через ПриватБанк; Вывод средств с Payoneer на карты и счета физических лиц и ФЛП. Зачисление средств круглосуточно в режиме online для физлиц и в режиме с 8.00 до 20.00 в рабочие дни для ФЛП; Возможность открытия виртуальных/интернет карт в процессе вывода средств, мгновенное получение банковских реквизитов по балансам в долларах и евро для приема платежей за предоставленные услуги; Выгодный курс конвертации в гривню и отсутствие комиссий банков-корреспондентов по SWIFT-платежу от Payoneer.

"На сегодняшний день ПриватБанк обслуживает более 120 тысяч счетов ИТ предпринимателей. Для них действует специальный тариф "ИТ-эксперт" с бесплатным открытием и льготными условиями обслуживания счетов, бесплатным проведением платежей в бюджет, уплаты налогов, валютообмена и перечислением средств со счета ФЛП на карту для выплат", – говорится в сообщении пресс-службы.

Экономическая правда