Tesla перестала продавать один из самых популярных электромобилей: причины

Tesla

Американская компания Tesla приостановила прием заявок по заказу электромобилей Tesla Model 3 Long Range.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации украинских автомобилепроизводителей (Укравтопром).

С 12 августа электромобиль Tesla Model 3 Long Range временно недоступен для продаж на официальном сайте автопроизводителя.

Пока неактивна кнопка заказа. На сайте отмечается, что приобрести автомобиль можно будет только в следующем году.

Это объясняется сверхвысоким спросом на автомобиль, превышающий возможности производства.

Следует отметить, что СЕО компании Илон Маск прогнозировал перерыв по заказу некоторых моделей Tesla еще в мае.

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