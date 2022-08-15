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Tesla перестала продавать один из самых популярных электромобилей: причины

Понедельник, 15 августа 2022, 12:59 - Экономическая правда
 
Tesla

Американская компания Tesla приостановила прием заявок по заказу электромобилей Tesla Model 3 Long Range.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации украинских автомобилепроизводителей (Укравтопром).

С 12 августа электромобиль Tesla Model 3 Long Range временно недоступен для продаж на официальном сайте автопроизводителя.

Пока неактивна кнопка заказа. На сайте отмечается, что приобрести автомобиль можно будет только в следующем году.

Это объясняется сверхвысоким спросом на автомобиль, превышающий возможности производства.

Следует отметить, что СЕО компании Илон Маск прогнозировал перерыв по заказу некоторых моделей Tesla еще в мае.

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