Количество подписчиков Disney превысило 220 миллионов

Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Количество подписчиков на трех стриминговых платформах Disney составляет 221,1 миллиона.

Об этом пишет BBC.

Компания, также владеющая телевизионной платформой Hulu и спортивным каналом ESPN+, заявила, что спрос на ее продукт Disney+ остается высоким.

Толчком для роста аудитории стала пандемия коронавируса. Однако смягчение карантинных ограничений не помешает стриминговым платформам привлекать новых клиентов.

За квартал количество подписчиков Disney+ выросло на 14,4 миллиона, что гораздо больше, чем ожидали аналитики. При этом увеличение этой цифры стоило компании значительных затрат – стриминговый бизнес потерял $1,1 миллиарда за квартал.

В декабре Disney планирует повысить плату за услуги без рекламы до $10,99 в месяц, но руководители не ожидают, что рост цен оттолкнет клиентов в долгосрочной перспективе.

Руководители компании не ожидают, что рост цен оттолкнет клиентов в долгосрочной перспективе. По их словам, фирма также испытывает большой интерес со стороны компаний, надеющихся на рекламу новой услуги.

ВИДЕО ДНЯ

Однако в Disney ожидают пика убытков в этом году, но значительное возобновление посещаемости тематических парков после пандемии обеспечило фирме большую финансовую подушку.

Общий доход за период с апреля по июнь подскочил на 26% по сравнению с прошлым годом, увеличив прибыль до 1,5 миллиарда долларов. Акции компании подскочили более чем на 6% во внеурочное время, после того как фирма обнародовала свои результаты.

Ранее ЭП писало, что Disney опередила Netflix по количеству подписчиков. Однако эта информация не соответствует действительности, поскольку Disney сообщил о 221 миллионе подписок, а не подписчиков, в то время как Netflix в своих отчетах ссылается на подписчиков. Когда пользователь подписывается на так называемый пакет (Disney+, Hulu и ESPN+), Disney засчитывает этого человека 3 раза. Следовательно, сравнение данных от платформ не является целесообразным, поскольку Disney не предоставил количество подписчиков без дублирования. Netflix до сих пор остается самым крупным стриминговым сервисом в мире по доходам, привлечению пользователей и количеству подписчиков.

Напоминаем:

Во втором квартале 2022 года стриминговая платформа Netflix потеряла 970 тысяч подписчиков.