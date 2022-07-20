Netflix втратив майже мільйон платних користувачів у другому кварталі

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У другому кварталі 2022 року стримінгова платформа Netflix втратила 970 тисяч передплатників.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Зазначається, що цей показник є кращим, ніж прогнозований відтік 2 млн платних фоловерів.

Але навіть попри це, сервіс прогнозує приріст підписників на один млн за результатами третього кварталу.

Наразі платною підпискою на Netflix користуються загалом 220,67 млн передплатників порівняно з 221,64 млн за підсумками першого кварталу.

Найбільший відтік спостерігався у США та Канаді, тут Netflix втратив 1,3 млн передплатників навіть попри прем’єру основних англомовних серіалів, як-от четвертого сезону Stranger Things.

У Європі, Африці та на Середньому Сході кількість платних підписок знизилася на 770 тисяч, а ось у Латинській Америці, навпаки, зросла на тисячу.

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Натомість Азіатсько-Тихоокеанський регіон навпаки приніс платформі найбільше передплатників протягом кварталу – 1,08 млн осіб.

Втрата передплатників Netflix стала тривожним дзвіночком для компанії, яка мала великі бюджети та щедро витрачала кошти. Після звіту про прибутки за І квартал Netflix перейшов у режим капітального ремонту. Зокрема, стример:

здійснив кілька раундів звільнень, останнє з яких призвело до втрати 300 співробітників та 70 млн дол у вигляді витрат на звільнення;

переглянув стратегію кіно, щоб зосередитися на меншій кількості, але кращих проектах, відійшовши від низькобюджетних тарифів;

прискорив впровадження рівня підписки з підтримкою реклами завдяки партнерству з Microsoft, яка займатиметься продажами та технікою потокової компанії.

У другому кварталі, згідно з листом Netflix до акціонерів, виручка досягла 7,97 млрд дол. Це на 8% більше порівняно з минулим роком частково через зміцнення долара. Чистий прибуток склав 1,44 млрд дол.

Нагадуємо:

Акції Netflix подешевшали на 25% після публікації звітності, в якій відеосервіс уперше за 10 років повідомив про зниження загальної кількості своїх передплатників у світі в І кварталі 2022 року.