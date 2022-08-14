Крупнейшая по добыче и запасам нефти компания Aramco сообщила о стремительном росте доходов

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Крупнейшая нефтяная компания Саудовской Аравии Aramco заявила о стремительном росте прибыли во втором квартале на 90%, превзойдя ожидания аналитиков.

Об этом сообщает Reuters.

Исполнительный директор Aramco Амин Насер отметил, что спрос на нефть будет продолжать расти до конца десятилетия, несмотря на экономическое давление на краткосрочные глобальные прогнозы.

Чистая прибыль Aramco выросла до 48,39 млрд долларов за квартал. Аналитики ожидали прибыль компании в 46,2 млрд. долларов.

В этом году акции Aramco выросли более чем на 25%, поскольку цены на нефть и газ достигли многолетних максимумов после внедрения санкций против России.

Aramco присоединяется к другим крупным нефтяным компаниям, сообщившим о высоких результатах в последние недели.

Еще одна нефтяная компания Exxon Mobil Corp опубликовала свою крупнейшую квартальную прибыль за всю историю, чистая прибыль которой составила 17,9 млрд долларов, что почти в четыре раза больше, чем годом ранее.

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Aramco заявила, что ее средняя общая добыча составила 13,6 млн баррелей нефтяного эквивалента в день.

Расходы компании выросли на 25% до 9,4 млрд долларов во втором квартале по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Aramco заявила, что продолжает инвестировать в рост, расширяя свой химический бизнес и развивая перспективы низкоуглеродного направления.

Напомним:

Цены на нефть подскочили в пятницу: опасения по поводу рецессии уменьшились, но неопределенный прогноз по спросу ограничил рост.

Саудовская Аравия поднимает цену на основной сорт нефти Arab Light для азиатских покупателей, несмотря на прогнозы, что нефтяной рынок в сентябре может наоборот просесть.