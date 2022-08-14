Германия заполнила свои газовые хранилища на 75%
Газохранилища Германии уже заполнены на 75,43%, в результате закачки топлива быстрее, чем предполагалось.
Об этом сообщает DW.
Согласно регламенту ЕС, немецкие хранилища должны быть заполнены не менее чем на 85% до 1 октября и на 95% – до 1 ноября. Однако сохранение нынешних темпов позволит добиться поставленных целей раньше.
Как отмечает ассоциация немецких операторов систем хранения газа и водорода INES, ускорение темпов заполнения хранилищ произошло из-за снижения потребления голубого топлива летом и наращивания объемов его импорта из Северо-Западной Европы.
По регламенту ЕС о хранении газа, который был принят в мае этого года, отметка в 75% заполнения хранилищ должна быть достигнута к 1 сентября.
После полномасштабного вторжения Россия, пытаясь шантажировать ФРГ, сократила прокачку своего газа на 20% по трубопроводу "Северный поток-1". Это стало причиной снижения домохозяйствами Германии объемов использования газа.
Как отмечается, с 1 августа ЕС заявил о переходе на режим сбережения газа. По его словам, страны ЕС добровольно сократят использование голубого топлива на 15% к 2023 году по сравнению со средним показателем потребления за последние 5 лет.
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