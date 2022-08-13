Новый заем для Украины в 5 миллиардов долларов от МВФ может успокоить кредиторов

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Предоставление нового займа на 5 млрд долларов от МВФ помогло бы заверить других кредиторов Украины в том, что макроэкономическая ситуация в стране с войной находится под контролем.

Об этом Главный экономический советник Президента Украины Олег Устенко рассказал в интервью Reuters.

Устенко отмечает, что новое финансирование от МВФ примерно на 18 месяцев может послужить хорошим началом для большего пакета в размере 15-20 млрд долларов, чтобы помочь Украине преодолеть экономический кризис.

Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, о намерениях получить от МВФ 20 млрд долларов в течение двух-трех лет. Большие размеры этого запроса вызвали острые дискуссии у МВФ, поскольку это также поднимает вопрос о приемлемости долга Украины.

Предыдущая кредитная программа на 5 млрд долларов была упразднена в марте, поскольку МВФ одобрил экстренное финансирование на сумму 1,4 млрд долларов с несколькими условиями в первые недели вторжения России.

В общем, новый план помощи будет разрабатываться на основе пакета

финансирования, согласованного в 2015 году после вторжения России в Крым, который включал 17,5 млрд долларов финансирования МВФ, но помог привлечь общее финансирование в 40 млрд долларов.

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Устенко добавляет, что помощь в 5 млрд долларов может стать катализатором для финансирования Украины из разных источников, включая ЕС, США и другие отдельные государства.

В 2022 году экономический спад в Украине может добиться 35-45%, а ежемесячный бюджетный дефицит составляет 5 млрд долларов. В то же время, Украина получила только треть из примерно 29 млрд долларов, которые Запад пообещал в виде помощи, отмечают экономисты.

Напомним:

Украина рассчитывает около 20 миллиардов долларов от МВФ, сейчас ведутся активные переговоры - новую программу желательно начать уже в ноябре.