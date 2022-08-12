В Украину прибыло судно под погрузку зерном для Африки в рамках "зерновой инициативы"

В пятницу в порт "Южный" прибыло под загрузку судно BRAVE COMMANDER под флагом Либерии, впоследствии оно двинется в Эфиопию с 23 тысячами зерна.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Судно было зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН по перевозке продовольствия.

"С начала обсуждения "зерновой инициативы" Украина понимала свою ответственность перед социально незащищенным населением стран Африки, Азии и стран Латинской Америки, которое традиционно было одним из ключевых потребителей украинской агропродукции. Особенно это касается помощи тем, кто напрямую находится на грани голода", – говорит министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Судно BRAVE COMMANDER в субботу начнет загружать 23 тысяч тонн украинского зерна, которое будет направлено для жителей Эфиопии. Как отметил Кубраков, Украина работает со Всемирной продовольственной программой (ООН) над тем, чтобы объемы перевозок продовольствия продолжали расти.

В рамках реализации договоренностей уже 14 судов отправились из украинских портов с агропродукцией. На их борту более 430 тысяч тонн агропродукции.

Напоминаем:

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Утром 12 августа из украинских портов Черноморск и Южный вышел пятый караван с украинским продовольствием.

Украина будет изучать возможность присоединения Николаевского морского порта к "зерновому коридору" в случае соблюдения РФ договоренностей по разблокированию украинских портов и обеспечению безопасности.