З українських портів вийшов п'ятий караван із агропродукцією

фото: мінінфраструктури

Зранку 12 серпня з українських портів "Чорноморськ" та "Південний" вийшов п'ятий караван з українським продовольством.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"Сьогодні вранці вийшов п’ятий караван із агропродукцією із українських портів. В його складі судно SORMOVSKIY 12, яке вийшло з порту "Чорноморськ", та балкер STAR LAURA з порту "Південний". На їх борту понад 63 тис тонн агропродукції", - йдеться у повідомленні.

Так, STAR LAURA стало першим судном класу Panamax, яке вийшло з порту "Південний" з початку реалізації "зернової ініціативи", та третім у загальному переліку суден-велетнів, які уже прямують "зерновим коридором".

Крім цього, у п'ятницю "Чорноморськ" та "Південний" приймуть ще 2 судна під завантаження – BRAVE COMMANDER та PETREL S. На них буде завантажено понад 40 тис тонн українського зерна.

Нагадаємо:

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У пʼятницю очікується прибуття в порт "Південний" судна Brave commander для завантаження 23 тисяч тонн пшениці для Ефіопії в рамках Світової продовольчої програми ООН.

Близько 375 тисяч тонн зернових вантажів та інших продуктів вдалося вивезти морським "зерновим коридором".

Україна вивчатиме можливість долучення Миколаївського морського порту до "зернового коридору" у разі дотримання РФ домовленостей щодо розблокування українських портів та гарантування безпеки.

Економічна правда