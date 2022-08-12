Китай будет увеличивать использование нацвалют в торговле с РФ

Китай продолжит увеличивать расчеты в национальных валютах по торговле с Россией.

Об этом в интервью российскому пропагандистскому изданию "РИА Новости" заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

В настоящее время санкции, введенные США и другими западными странами в отношении России, вызвали определенные препятствия в деловом сотрудничестве между Россией и Китаем. Компетентным органам двух стран необходимо оптимизировать координацию и взаимодействие, чтобы решить все трудности, связанные с расчетами в двусторонней торговле.

Китай продолжит увеличивать расчеты в национальных валютах по торговле с Россией. Китай готов в полной мере задействовать соответствующую финансовую инфраструктуру и финансовые институты для обеспечения стабильного развития двусторонней торговли", - сказал посол.

По его словам, Китай и Россия уже многие годы пользуются национальной валютой в двусторонней торговле.

Посол заявил, что доля юаня в двусторонних торговых расчетах между Китаем и Россией увеличилась с 3,1% в 2014 году до 17,9% в 2021 году.

"Роль нацвалюты как платежного средства постепенно укрепляется, снижая валютные риски предприятий и экономя расходы по обменному курсу", - сказал он.

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Напомним:

Россия получила 24 миллиарда долларов от продажи энергоресурсов Китаю и Индии за три месяца после начала полномасштабной войны в Украине.

Индийские компании все чаще используют азиатские валюты для оплаты импорта российского угля, избегая доллара США и снижая риск нарушения западных санкций против РФ.

Индийские металлургические и цементные компании покупали российский уголь по дирхам ОАЭ, гонконгские доллары, юани и евро в последние недели.

Экономическая правда