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Индия платит за российский уголь азиатскими валютами – Reuters

Среда, 10 августа 2022, 15:23 - Алексей Павлыш

Индийские компании все чаще используют азиатские валюты для оплаты импорта российского угля, избегая доллара США и снижая риск нарушения западных санкций против РФ.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на таможенные документы и источники рынка.

Reuters ранее сообщал о крупном индийском угольном соглашении с участием китайских юаней, но таможенные данные подчеркивают, что недолларовые расчеты становятся привычным явлением.

"Индия агрессивно увеличила закупки российской нефти и угля с начала войны в Украине, получая сырье со скидками по сравнению с поставками из других стран.

В июле Россия стала третьим крупнейшим поставщиком угля в Индию, импорт вырос до рекордных 2,06 млн. тонн", - пишет агентство.

В июне индийские покупатели заплатили за не менее 742 000 тонн российского угля в других валютах, чем доллар США, согласно таможенным документам, предоставленным Reuters источником.

Индийские металлургические и цементные компании покупали российский уголь по дирхам ОАЭ, гонконгские доллары, юани и евро в последние недели, согласно таможенным документам, с которыми ознакомилось издание.

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На юане приходился 31% недолларовых платежей за российский уголь в июне, а на гонконгский доллар – 28%. Евро составил меньше четверти, а дирхам ОАЭ – около одной шестой, свидетельствуют данные источника.

Министерство финансов Индии не ответило на электронные письма с просьбой предоставить комментарии. Министерство торговли и промышленности Индии отказалось от комментариев.

Резервный банк Индии также не ответил на запросы комментариев.

Экономическая правда

Индия уголь Россия валюта
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