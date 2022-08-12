Экономика России откатилась на четыре года всего за три месяца войны – Bloomberg

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Российское вторжение в Украину отвергло экономику РФ на четыре года назад только за один квартал после нападения.

Об этом пишет Bloomberg.

В первом квартале 2022 года российская экономика набирала обороты, но уже во втором квартале резко упала.

Согласно среднему прогнозу опрошенных агентством 12 аналитиков, валовой внутренний продукт сократился впервые за год, упав на 4,7% за год.

"Экономика потеряет четыре года роста, вернувшись к уровню 2018 во втором квартале. Мы ожидаем, что сокращение замедлится в четвертом квартале из-за ослабления поддерживающей спрос монетарной политики. Тем не менее экономика потеряет еще 2% в 2023 году, поскольку европейский энергетический запрет приведет к снижению экспорта", – отметил российский экономист Александр Исаков.

Международные санкции повлекли за собой нарушение цепей торговли, а также парализовали такие отрасли, как автомобилестроение, а потребительские расходы прекратились.

И хотя падение экономики пока менее стремительно, чем предполагалось изначально, центральный банк прогнозирует, что падение ухудшится в следующих кварталах и не ожидает восстановления до второй половины следующего года.

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Банк России прогнозирует, что ВВП сократится на 7% в этом квартале и возможно еще больше в четвертом. По его оценкам, во втором квартале экономика сократилась на 4,3%.

Новые риски для экономики РФ создают и противостояния по поставкам энергоносителей в Европу. Согласно данным Международного энергетического агентства, ежемесячное понижение добычи нефти начнется уже в августе. А к началу следующего года добыча сырой продукции в России сократится примерно на 20%.

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