МЭА прогнозирует снижение добычи нефти в РФ на 20% сразу после эмбарго ЕС

По данным Международного энергетического агентства, добыча нефти в России сократится примерно на 20% в начале следующего года, поскольку в декабре 2022-го вступит в силу эмбарго ЕС.

Об этом пишет Bloomberg.

Постепенное ежемесячное снижение начнется уже в этом месяце, поскольку Россия сокращает переработку и ускорится, когда вступит в силу эмбарго, говорится в рыночном отчете МЭА.

Агентство ожидает, что к началу 2023 года добыча сократится на 2 миллиона баррелей в день, несмотря на значительное возобновление добычи в последние месяцы.

ЕС прекратит большинство закупок сырой нефти из России с 5 декабря. С 5 февраля 2023 года вступает в силу запрет ЕС на поставки российских нефтепродуктов.

При этом нефть, поступающая по трубопроводу "Дружба", пока не попала под санкции.

По оценкам МЭА, после введения эмбарго около 1 млн баррелей нефтепродуктов и 1,3 млн баррелей в день сырой нефти из России останутся невостребованными.

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Добыча нефти в России выросла за последние три месяца, достигнув почти 10,8 миллионов баррелей в день в июле на фоне увеличения внутренней переработки сырого сырья и значительного экспорта, поскольку страна перенаправляет потоки сырой нефти в Азию.

"Поскольку западные страны и их союзники наложили несколько волн энергетических санкций на Россию в связи с ее вторжением в Украину, страна успешно перенаправляла свои поставки сырой нефти в Азию, подальше от ЕС, исторически ее крупнейшего энергетического рынка.

Азиатско-Тихоокеанские покупатели, не ограниченные западными ограничениями, охотно раскупают российские баррели, которые подешевели из-за санкций", - пишет Bloomberg.

В июне Китай впервые обогнал ЕС и стал главным рынком для российской морской нефти, свидетельствуют данные МЭА. Согласно отчету, эта страна импортировала 2,1 миллиона баррелей в день по сравнению с 1,8 миллиона баррелей в день в ЕС.

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Экономическая правда