Из украинских портов вышел пятый караван с агропродукцией

фото: мининфраструктуры

Утром 12 августа из украинских портов Черноморск и Южный вышел пятый караван с украинским продовольствием.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"Сегодня утром вышел пятый караван с агропродукцией из украинских портов. В его составе судно SORMOVSKIY 12, вышедшее из порта "Черноморск", и балкер STAR LAURA из порта "Южный". На их борту более 63 тыс тонн агропродукции", - говорится в сообщении.

Так, STAR LAURA стало первым судном класса Panamax, вышедшим из порта "Южный" с начала реализации "зерновой инициативы", и третьим в общем перечне судов-гигантов, которые уже следуют "зерновому коридору".

Кроме этого, в пятницу "Черноморск" и "Южный" примут еще 2 судна под загрузку – BRAVE COMMANDER и PETREL S. На них будет загружено более 40 тыс тонн украинского зерна.

Напомним:

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В пятницу ожидается прибытие в порт "Южный" судна Brave commander для загрузки 23 тысяч тонн пшеницы для Эфиопии в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.

Около 375 тысяч тонн зерновых грузов и других продуктов удалось вывезти морским "зерновым коридором".

Украина будет изучать возможность присоединения Николаевского морского порта к "зерновому коридору" в случае соблюдения РФ договоренностей по разблокированию украинских портов и обеспечению безопасности.

Экономическая правда