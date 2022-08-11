Борьба с голодом: в украинский порт зайдет судно для отправки зерна в Эфиопию

В пятницу ожидается прибытие в порт "Южный" судна Brave commander для загрузки 23 тысяч тонн пшеницы для Эфиопии в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Судно Brave commander под флагом Либерии погрузит более 23 тыс. тонн пшеницы для борьбы с голодом в Восточной Африке.

Отмечается, что судно зафрахтовано в рамках Всемирной продовольственной программы ООН и будет направлено через порт Джибути в Эфиопию.

Напоминаем:

Около 375 тысяч тонн зерновых грузов и других продуктов удалось вывезти морским "зерновым коридором".

Украина будет изучать возможность присоединения Николаевского морского порта к "зерновому коридору" в случае соблюдения РФ договоренностей по разблокированию украинских портов и обеспечению безопасности.