Цены на электроэнергию в Европе достигли нового рекорда

Цены на электроэнергию в Европе установили новый рекорд, поскольку продолжительная жара усилила давление на рынки электроэнергии, испытывающие нехватку ресурса из-за сокращения Россией поставок газа.

Об этом сообщает Financial Times.

Электроэнергия в Германии с поставкой в следующем году, являющаяся эталонной европейской ценой, выросла более чем на 5% до рекордных 452,50 евро за МВт-час, что в пять раз выше, чем цена в прошлом году. Аналогичный контракт во Франции вырос на 4%, превысив 600 евро за МВт-ч впервые в истории.

Цены на электроэнергию в значительной степени зависят от стоимости газа и растут круглый год, поскольку цена на газ выросла более чем в четыре раза. Продолжительная летняя жара усугубила ситуацию, нарушив работу генерирующих мощностей, а также увеличив спрос на электроэнергию.

Низкая скорость ветра из-за высокой температуры привела к уменьшению производства энергии ветра, а низкий уровень воды вдоль реки Рейн прервал доставку угля на электростанции в Германии, сказал Уильям Пек, аналитик рынка электроэнергии ЕС в аналитической фирме ICIS.

Во Франции, где реки используются для охлаждения атомных электростанций, низкий уровень воды также отразился на производстве, добавил он. Более половины мощностей ядерной энергетики Франции отключены для обслуживания.

Соединенное Королевство производит часть своей электроэнергии с помощью морского ветра и газа, поступающего из Северного моря. Однако объединенная европейская электросеть означала, что рекордные форвардные цены на электроэнергию в Европе также повышали цены в Британии, добавил Пек.

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