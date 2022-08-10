Європейські ритейлери вимикають світло, аби заощадити електроенергію – Reuters

Деякі європейські ритейлери розглядають варіанти скорочення робочих годин цієї зими та вимикають світло, аби заощадити електроенергію.

Про це пише Reuters.

Агентство нагадує, що урядовці закликали людей та підприємства скоротити споживання електроенергії та запровадити плани на випадок надзвичайних ситуацій, щоб вони менше залежали від імпорту газу, якщо виникне дефіцит, пов’язаний з війною в Україні.

Так, австрійська філія міжнародної мережі роздрібної торгівлі SPAR Group скорочує тривалість освітлення для реклами на вітринах і за межами своїх понад 1500 магазинів по всій країні, повідомив речник компанії.

"Цей крок зменшить споживання електроенергії ритейлером на один мільйон кіловат-годин на рік", - сказав представник ритейлера, не уточнивши, скільки грошей це заощадить.

Минулого місяця керівник Leclerc попередив, що найбільший продовольчий ритейлер Франції може скоротити години роботи своїх магазинів, щоб впоратися з дефіцитом електроенергії.

Перед цим французький оператор мережі супермаркетів Carrefour підписав "Хартію EcoWatt" із національним оператором енергетичної мережі RTE, зменшивши споживання електроенергії в своїх магазинах у періоди високого попиту.

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Економічна правда