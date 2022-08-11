Количество подписчиков Disney впервые опередило Netflix
Количество подписчиков на трех стриминговых платформах Disney составляет 221,1 миллиона, что опережает количество платных подписчиков Netflix.
Об этом пишет BBC.
Компания, также владеющая телевизионной платформой Hulu и спортивным каналом ESPN+, заявила, что спрос на ее продукт Disney+ остается высоким.
Толчком для роста аудитории стала пандемия коронавируса. Однако смягчение карантинных ограничений не помешает стриминговым платформам привлекать новых клиентов.
За квартал количество подписчиков Disney+ выросло на 14,4 миллиона, что гораздо больше, чем ожидали аналитики. При этом увеличение этой цифры стоило компании значительных затрат – стриминговый бизнес потерял $1,1 миллиарда за квартал.
В декабре Disney планирует повысить плату за услуги без рекламы до $10,99 в месяц, но руководители не ожидают, что рост цен оттолкнет клиентов в долгосрочной перспективе.
Руководители компании не ожидают, что рост цен оттолкнет клиентов в долгосрочной перспективе. По их словам, фирма также испытывает большой интерес со стороны компаний, надеющихся на рекламу новой услуги.
Однако в Disney ожидают пика убытков в этом году, но значительное возобновление посещаемости тематических парков после пандемии обеспечило фирме большую финансовую подушку.
Общий доход за период с апреля по июнь подскочил на 26% по сравнению с прошлым годом, увеличив прибыль до 1,5 миллиарда долларов. Акции компании подскочили более чем на 6% во внеурочное время, после того как фирма обнародовала свои результаты.
Аналитик PP Foresight Паоло Пескаторе назвал это "ключевым моментом в потоковых войнах". По его словам, Disney имеет больше возможностей для роста, чем главный конкурент Netflix.
Напоминаем:
Во втором квартале 2022 года стриминговая платформа Netflix потеряла 970 тысяч подписчиков.