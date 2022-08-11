Количество подписчиков Disney впервые опередило Netflix

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Количество подписчиков на трех стриминговых платформах Disney составляет 221,1 миллиона, что опережает количество платных подписчиков Netflix.

Об этом пишет BBC.

Компания, также владеющая телевизионной платформой Hulu и спортивным каналом ESPN+, заявила, что спрос на ее продукт Disney+ остается высоким.

Толчком для роста аудитории стала пандемия коронавируса. Однако смягчение карантинных ограничений не помешает стриминговым платформам привлекать новых клиентов.

За квартал количество подписчиков Disney+ выросло на 14,4 миллиона, что гораздо больше, чем ожидали аналитики. При этом увеличение этой цифры стоило компании значительных затрат – стриминговый бизнес потерял $1,1 миллиарда за квартал.

В декабре Disney планирует повысить плату за услуги без рекламы до $10,99 в месяц, но руководители не ожидают, что рост цен оттолкнет клиентов в долгосрочной перспективе.

Руководители компании не ожидают, что рост цен оттолкнет клиентов в долгосрочной перспективе. По их словам, фирма также испытывает большой интерес со стороны компаний, надеющихся на рекламу новой услуги.

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Однако в Disney ожидают пика убытков в этом году, но значительное возобновление посещаемости тематических парков после пандемии обеспечило фирме большую финансовую подушку.

Общий доход за период с апреля по июнь подскочил на 26% по сравнению с прошлым годом, увеличив прибыль до 1,5 миллиарда долларов. Акции компании подскочили более чем на 6% во внеурочное время, после того как фирма обнародовала свои результаты.

Аналитик PP Foresight Паоло Пескаторе назвал это "ключевым моментом в потоковых войнах". По его словам, Disney имеет больше возможностей для роста, чем главный конкурент Netflix.

Напоминаем:

Во втором квартале 2022 года стриминговая платформа Netflix потеряла 970 тысяч подписчиков.