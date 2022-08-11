McDonald's будет поэтапно открывать рестораны в Украине

В McDonald's Украина заявили, что рестораны сети будут открываться поэтапно – первыми откроются заведения в Киеве и на западе Украины.

Об этом говорится в заявлении McDonald's Украины в Facebook.

Компания напомнила, что 24 февраля приостановили работу рестранов в Украине из-за продолжающейся войны.

"Поддержка наших людей в Украине продолжает оставаться для нас приоритетом номер один. Мы много общались с нашими работниками, выразившими большое желание вернуться к работе и увидеть, как наши рестораны в Украине снова откроются, где это можно сделать безопасно и ответственно.

В последние месяцы вера в то, что это придаст маленькое, но принципиальное чувство нормальности, укрепилась. А украинские чиновники отмечали, что возобновящие работу предприятия поддержат местную экономику и украинский народ", - говорится в позиции компании.

"После длительных консультаций и обсуждений с украинскими должностными лицами, поставщиками и специалистами по безопасности, а также учитывая просьбы наших сотрудников вернуться к работе, мы решили ввести поэтапный план возобновления работы некоторых ресторанов в Киеве и на западе Украины, где другие бизнесы безопасно возобновили работу.

В течение нескольких следующих месяцев мы с партнерами будем заниматься восстановлением цепей поставок продуктов в рестораны, подготовкой ресторанов к обслуживанию клиентов, возвращением команды ресторанов и сотрудников в рабочую среду, а также внедрением расширенных процедур и протоколов для обеспечения безопасности наших людей и клиентов", - пояснили в McDonald's.

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Там добавили, что над этими задачами работает команда украинского рынка во главе с Юлией Бадритдиновой.

На заявление компании отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Мак возвращается:) Приветствую решение компании McDonald's возобновить работу части ресторанов в Украине. Сначала это будет Киев и западная часть нашей страны.

Подготовка к непосредственному открытию дверей ресторанов займет еще некоторое время. Но главное, что есть политическое решение: Мак возвращается", - написал он в Facebook.

По его словам, велись долгие переговоры с McDonald's – министр поблагодарил руководство компании за принятое решение.

"Возвращение крупной американской компании - это, прежде всего, сигнал для международного бизнеса о возможности работать в Украине, даже несмотря на условия войны.

Это рабочие места и налоги в украинский бюджет, выживание нашей экономики во времена российской агрессии. Это, наконец, часть восстановления Украины", - добавил Кулеба.

Напомним:

Сообщалось, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald's может возобновить работу заведений в августе.

Министр инсотранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что МИД установило связь с украинским офисом McDonald's, а затем и с их штаб-квартирой в США, чтобы возобновить работу ресторанов в Украине в ближайшее время.

Экономическая правда