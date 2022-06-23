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McDonald's может открыться в Украине в августе – Forbes

Четверг, 23 июня 2022, 14:55 - Cергей Мельник
 
Sergii Kharchenko/NurPhoto via Getty Images

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's может возобновить работу заведений в августе.

Об этом сообщил руководитель одного из киевских ресторанов на условиях анонимности изданию Forbes.

СЕО сети Юлия Бадритдинова не назвала сроки открытий ресторанов и отказалась комментировать переговоры с Министерством иностранных дел.

В настоящее время McDonald's работает над обновлением протоколов безопасности. Рестораны не будут работать во время воздушных тревог.

"Обновление протоколов безопасности включает в себя просмотр каждой нашей локации на предмет наличия рядом бомбоубежищ. Когда звучит сигнал "воздушная тревога", рестораны срочно должны закрываться, что само по себе достаточно непростой процесс, поскольку ресторан – это минизавод со сложным оборудованием и большим количеством посетителей", – сообщила Бадритдинова.

Она добавила, что компания планирует восстановить сеть поставок. Подавляющее большинство поставщиков работают, но из-за разрушенной инфраструктуры есть определенная категория продуктов, которые придется закупать в других регионах или странах. Например, упаковка или соки длительного хранения, соусы и т.д.

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