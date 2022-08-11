Курс валют на 11 августа: наличная гривня ослабляется в банках

Курс гривни на черном рынке 11 августа относительно стабильный, котировки сейчас составляют 39,77 - 40,09 грн за доллар, а курс в кассах банков ослаб.

Об этом говорится в данных сайта minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:20 курс доллара на черном рынке составляет 39,77 – 40,09 грн, хотя в среду колебался на уровне 39,77 – 40,27 грн. Курсовый спрэд сократился, что означает, что для украинцев купить доллар стало дешевле.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 39,3 - 39,98 грн (курс на 10 августа – 39,0 – 39,9 грн);

Евро – 39,7 - 40,9 грн (курс на 10 августа – 39,4 – 40,5 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,8 - 40,1 грн;

Ощадбанк – 39,5 - 39,99 грн;

Укрэксимбанк – 39,5 - 39,95 грн;

Райффайзен – 39,1 - 40,0 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,313 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Укрэксимбанке – 39,95 грн за доллар, а в Универсал Банке (monobank) – 37,5 грн.

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Напоминаем:

Национальный банк ужесточил требования к пунктам обмена валют и запретил им информировать о курсе валют вне касс учреждений, то есть фактически запретил иметь табло с курсами.

Регулятор с 9:00 21 июля 2022 скорректировал официальный курс гривни к доллару США на 25% до 36,5686 грн/долл США.





