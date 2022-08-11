В Раде хотят обязать обменники платить налог на прибыль авансом: сколько получит бюджет

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В Украине могут ввести авансовую уплату налога на прибыль для небанковских обменников в размере трех минимальных зарплат – сейчас это 19,5 тысяч гривен.

Об этом сообщил глава Комитета Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в своем Telegram.

Он пишет, что обмен валют всегда считался одним из наиболее прибыльных бизнесов, особенно в кризисные времена, связанные с объективным или искусственным колебанием курса гривны.

В 2021 году около 4 тысяч обменников уплатили в государственный бюджет 7 млн. гривен налога на прибыль. То есть поступления в бюджет из одного пункта обмена составляли около 1700 грн в год.

"А это значит, что значительная часть денег в обменниках прошла мимо армии, пенсионеров и переселенцев в кармане владельцев обменников", - подчеркивает народный депутат.

Гетманцев зарегистрировал в Верховной Раде инициированный Нацбанком законопроект о введении авансового взноса по налогу на прибыль предприятий за структурные подразделения небанковских финансовых учреждений, осуществляющих торговлю валютными ценностями в наличной форме.

В случае поддержки проекта закона, бюджет будет ежемесячно получать фиксированную сумму в размере 3 минимальных зарплат (19,5 тыс. грн) с каждого пункта обмена.

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Соответственно, за год поступления от налога составят около миллиарда гривен.

Напоминаем:

Национальный банк ужесточил требования к пунктам обмена валют и запретил им информировать о курсе валют вне касс учреждений, то есть фактически запретил иметь табло с курсами.

Кроме этого, регулятор приступил к внеплановым выездным проверкам структурных подразделений учреждений, имеющих лицензии на осуществление валютных операций, по вопросам соблюдения ими порядка организации и осуществления торговли валютными ценностями в наличной форме.