Санкции Запада по экономике России полноценно ударят только в конце 2023 года

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Наибольшее влияние санкций Запада по экономике России мы увидим не ранее конца 2023 года при условии отсутствия новых ограничений.

Об этом сообщается в новом исследовании Киевской школы экономики.

Аналитики отмечают, что влияние санкций на российскую экономику в долгосрочной перспективе будет расти, поскольку прогнозируется ограничение экспорта энергоносителей агрессора.

В настоящее время в исследовании отмечают, что падение экономики России за 2022 год претерпело корректировку с 10-30% до 6-9,5%. А уровень годовой инфляции сократился с прогнозируемых 20% до 12-15%. В KSE объясняют, что главной причиной таких изменений высокие цены на рынке энергоносителей.

Влияние санкций уже осуществило серьезные изменения в экономике внутри страны. Так, сокращение производства автомобилей в России за июнь составило 62% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. А промышленное производство в июне упало на 1,8% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Исследователи отмечают, что основные санкции, касающиеся российского энергетического сектора, еще не вступили в силу. Следовательно, 5 декабря вступят в силу санкции на экспорт российской морской нефти в Евросоюз, а 5 февраля 2023 года – российские нефтепродукты.

В то же время, объем продаж российского газа в Европу составляет треть уровня прошлого года, и, похоже, будет снижаться с этого момента, а фактически прекратится не позднее 2024 года, когда Германия ожидает быть полностью независимой от российского газа.

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В KSE добавляют, что после вступления в силу всех европейских санкций в нефтегазовом секторе ожидается сокращение доходов России от экспорта энергоносителей на 40%.

Напомним:

Несмотря на наложенные на Россию санкции за ее вторжение в Украину, государство-агрессор нарастило профицит текущего счета втрое в годовом измерении – до 166,6 млрд долларов.