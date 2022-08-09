Попри санкції РФ втричі збільшила профіцит поточного рахунку до $170 мільярдів

Попри накладені на Росію санкції за її вторгнення в Україні держава-агресор наростила профіцит поточного рахунку втричі у річному вимірі – до 166,6 млрд доларів.

Про це свідчать попередні дані, опубліковані Центробанком РФ.

Так, у січні-липні 2022 року профіцит поточного рахунку становив 166,6 млрд доларів, що понад як утричі вище за показник відповідного періоду 2021 року, коли він становив 50,2 млрд дол.

Причина полягає у тому, що надходження від експорту до Росії суттєво зросли внаслідок рекордних цін на енергоносії та відсутність санкцій на російський газ або нафту (нафтове ембарго, запроваджене ЄС шостим пакетом санкцій, починає діяти у лютому 2023 року).

З іншого боку, імпорт до країни внаслідок санкцій також суттєво впав, що разом призвело до збільшення профіциту.

Зазначається, що сумарний дефіцит інших компонентів поточного рахунку платіжного балансу зберігся на рівні попереднього року.