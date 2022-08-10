Судно с украинским зерном, от которого отказался Ливан, пришвартовалось в Турции

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Судно с украинской кукурузой, от которого отказался ранее покупатель в Ливане из-за "нарушения сроков доставки", пришвартовалось в порту Мерсин в Турции.

Об этом известно из данных сервиса для отслеживания судов Marine Traffic, посол Украины в Ливане Игорь Осташ на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ.

"Судно Razoni, которое первым вышло из Одесского порта и направлялось в порт Триполи в Ливане, пришвартовалось в порт Мерсин в Турции, а это значит, что все проблемы вокруг этого сухогруза исчезли", - сказал он.

Осташ добавил, что после того, как заказчик отказался от груза в порту Триполи (Ливан), он увидел огромный интерес к Украине по поставкам зерна в страны Ближнего Востока.

По данным Marine Traffic, судно прибыло в порт 9 августа.

Напоминаем:

Покупатель в Ливане отказался от поставки украинской кукурузы, которую погрузили на первое судно, вышедшее из украинского черноморского порта после начала полномасштабной войны. Он отказался принять груз из-за задержки сроков доставки более чем на 5 месяцев.

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1 августа утром министр инфраструктуры Украины сообщил, что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс тонн украинской кукурузы. Министерство обороны Турции вечером 2 августа подтвердило прибытие зерновоза RAZONI с украинским зерном.