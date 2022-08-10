Курс валют на 10 августа: наличная гривня продолжает ослабление

Курс гривни на черном рынке 10 августа продолжает слабеть, котировки в настоящее время составляют 39,77 - 40,27 грн за доллар, курс в кассах банков тоже ослаб.

Об этом говорится в данных сайта minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:10 курс доллара на черном рынке составляет 39,77 – 40,27 грн, хотя во вторник колебался на уровне 39,50 – 39,817 грн. Курсовый спрэд также вырос, что означает, что для украинцев продать доллар стало дешевле, а приобрести – подороже.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 39,0 – 39,9 грн (курс на 9 августа – 38,725 – 39,7 грн);

Евро – 39,4 – 40,5 грн (курс на 9 августа – 39,05 – 40,3 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 38,4 – 39,1 грн;

Ощадбанк – 39,4 – 39,9 грн;

Укрэксимбанк – 39,45 – 39,95 грн;

Райффайзен – 39,4 – 40,4 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках тоже выросли. В ПриватБанке он составляет 37,313 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Укрэксимбанке – 39,95 грн за доллар, а в Универсал Банке (monobank) – 37,5 грн.

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Напоминаем:

Национальный банк ужесточил требования к пунктам обмена валют и запретил им информировать о курсе валют вне касс учреждений, то есть фактически запретил иметь табло с курсами.

Национальный банк Украины с 9:00 21 июля скорректировал официальный курс гривни к доллару США на 25% до 36,5686 грн/долл США. Сразу после этого средний курс гривни на черном рынке 21 июля рухнул почти на гривну по сравнению с утренними котировками и продолжил падение в последующие дни.

В НБУ говорят, что такая динамика временная, хотя разница между официальным и наличным курсами гривни все равно будет.