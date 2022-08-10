"Налог на Google" принес бюджету около 76 миллионов долларов
Благодаря "налогу на Google" в государственный бюджет удалось привлечь около 76 миллионов долларов.
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в Telegram.
Срок подачи деклараций по налогу на Google завершился 9 августа. Это НДС, который должны платить крупные международные корпорации по предоставляемым в Украине электронным сервисам.
Общая задекларированная сумма составляет около 76 млн. дол. Плательщиками налога являются 53 крупных компании.
Больше всего из них задекларировали:
- Google;
- Apple;
- Facebook;
- Instagram;
- Onlyfans.
"Благодаря имплементации современных европейских норм по налогообложению электронных сервисов, армия получила значительное финансирование в войну. Из плательщиков и потребителей услуг никто не обанкротился, несмотря на прогнозы маргинальных "экспертов" из соцсетей", – резюмировал Гетманцев.
Напоминаем:
В июне прошлого года Верховная Рада приняла законопроект №4184, который, в частности, обязывает интернет-гигантов, работающих в Украине, платить налоги в украинский госбюджет.