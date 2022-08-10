Lufthansa не будет летать в Россию до марта 2023 года
Европейский авиаконцерн Lufthansa не будет пользоваться воздушным пространством России до 25 марта 2023 из-за войны в Украине.
Об этом сообщили в авиакомпании, передает liga.net.
В пресс-службе авиаперевозчика добавили, что все рейсы компании из России и в Россию отменены на этот период из-за текущей нормативно-правовой ситуации.
Также до 25 марта 2023 года приостановлены все полеты из Украины и в Украину, поскольку воздушное пространство над ней закрыто из-за войны.
Напоминаем:
Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила полеты в Украину и из Украины до 30 июня 2022 - до этой же даты она не будет использовать российское воздушное пространство.
27 февраля Евросоюз полностью закрыл авиапространство для России: запрещают самолеты российских компаний и зарегистрированные или контролируемые в РФ.