К зиме в Украине планируют накопить более 2 миллионов тонн угля

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В Минэнерго обсудили планы накопления запасов угля, необходимые для стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2022/2023 годов.

Сообщает пресс-служба Минэнерго по итогам совещания у министра энергетики Германа Галущенко.

"Накопление угля – это одна из приоритетных задач для прохождения ОЗУ. Есть утвержденный план, который предусматривает не менее 2,5 млн. тонн угля на начало отопительного сезона", — подчеркнул Галущенко.

Министр отметил необходимость налаживания добычи и логистики перевозки угля, поскольку в этом отопительном сезоне наибольшую приоритетность придадут отечественной добыче.

Галущенко добавил, что на прошлой неделе был принят механизм возложения спецобязанностей, предусматривающий привлечение средств Укрэнерго для поставки угольной продукции.

Напомним:

Укрэнерго по поручению Кабмина будет финансировать создание стратегического запаса угля – на это будет выделено 2,5 миллиарда гривен.

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Министерство энергетики усилило контроль за подготовкой объектов топливно-энергетического комплекса к прохождению осенне-зимнего периода 2022/2023.