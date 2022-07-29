"Укренерго" виділить 2,5 мільярда на стратегічний запас вугілля на зиму

НЕК "Укренерго" за дорученням Кабміну фінансуватиме створення стратегічного запасу вугілля – на це буде виділено 2,5 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго" у Facebook.

Зазначається, що цей резерв гарантує, що впродовж опалювального сезону під час війни українські теплові електростанції матимуть достатньо палива, щоб безперебійно забезпечувати електроенергією військових, побутових споживачів, лікарні, комунальні підприємства тощо.

"Відповідно до покладених урядом спецобов’язків "Укренерго" надасть ДП "Укрвугілля" безвідсоткову позику у 2,5 млрд грн для закупівлі вугілля за ринковою ціною", – додали в компанії.

У свою чергу "Укрвугілля" необхідно буде купити паливо та відправити його на відповідальне зберігання.

"Пріоритет надаватиметься вугіллю вітчизняного видобутку, щоб підтримати українських шахтарів", – підкреслили в компанії.