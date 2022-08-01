В оккупированном Бердянске остался один работающий украинский банк

Во временно оккупированном Бердянске остался один работающий украинский банк – ПриватБанк.

Об этом говорится в сообщении горсовета.

"С сегодняшнего дня в Бердянске, как и на всей временно оккупированной территории Украины, прекратили работу все отделения А-банка. В Бердянске остался один работающий украинский банк – Приватбанк", – заявили в горсовете.

Напомним:

В марте в Бердянске прекратил деятельность ряд украинских банков.

Экономическая правда