В оккупированном Бердянске перестают работать несколько банков

Запорожская областная военная администрация заявила, что по имеющейся информации из временно оккупированного Бердянска, с понедельника, 28 марта, прекращают свою деятельность ряд банковских учреждений.

Об этом сообщается в соцсетях ведомства.

В частности речь идет об "Альфабанке", "Ощадбанке" и "Райффайзене". Также сообщается, что пока будут работать: ПриватБанк (суббота и воскресенье выходной), А-банк, ТАС банк, Укргазбанк.