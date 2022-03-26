В оккупированном Бердянске перестают работать несколько банков
Суббота, 26 марта 2022, 10:22
Запорожская областная военная администрация заявила, что по имеющейся информации из временно оккупированного Бердянска, с понедельника, 28 марта, прекращают свою деятельность ряд банковских учреждений.
Об этом сообщается в соцсетях ведомства.
В частности речь идет об "Альфабанке", "Ощадбанке" и "Райффайзене". Также сообщается, что пока будут работать: ПриватБанк (суббота и воскресенье выходной), А-банк, ТАС банк, Укргазбанк.
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