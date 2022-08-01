В Heineken планируют продать российский бизнес до конца года

Нидерландская пивоваренная компания Heineken N.V. заявила, что планирует достичь соглашения о продаже российских активов, оцениваемых в общей сложности в 475 млн евро, во втором полугодии 2022 года.

Об этом говорится в финансовом отчете корпорации за первое полугодие 2022 года.

"28 марта Heineken объявила о решении покинуть Россию. Мы достигаем значительного прогресса, чтобы обеспечить упорядоченную передачу нашего бизнеса новому владельцу в полном соответствии с международным и местным законодательством, и ожидаем достичь соглашения в течение второй половины этого года", - говорится в заявлении.

Напоминаем:

Нидерландский пивной концерн Heineken заявил о прекращении экспорта пива в РФ, а также – новых инвестиций в страну.

Heineken N.V. объявила о решении уйти из РФ – бизнес передадут новому владельцу.

Экономическая правда