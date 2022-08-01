Курс валют на 1 августа: наличная гривня прекратила падение и укрепилась

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Средний курс гривни на черном рынке 1 августа прекратил стремительное падение, и средние котировки укрепились до 40,61 – 41,42 грн за доллар.

Об этом говорится в данных сайта minfin.com.ua, finance.ua.

Так, котировки гривни против доллара на черном рынке прекратили падение и укрепились за выходные. На 13:40 курс доллара составляет 40,61 – 41,42 грн, хотя в пятницу достигал 41,82 – 42,94 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США – 39,7 – 41,0 грн (курс на 29 июля – 39,9 – 40,95 грн);

Евро – 40,0 – 41,8 грн (курс на 29 июля – 40,0 – 41,5 грн).

В разрезе банков Приватбанк предлагает курс доллара на уровне 39,4 - 39,95 грн, Сбербанк - 39,5-39,95 грн, Укрэксимбанк - 39,45-39,95 грн, Райффайзен - 39,7-40,7 грн.

Кроме того, банки отпустили свой курс для безналичных расчетов в валюте. Так, курс при оплате картой в Приватбанке составляет 37,037 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Укрэксимбанке – 39,95 грн за доллар, а в Универсал Банке (monobank) – 37,0 грн.

Напоминаем:

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Национальный банк ужесточил требования к пунктам обмена валют и запретил им информировать о курсе валют вне касс учреждений, то есть фактически запретил иметь табло с курсами.

Национальный банк Украины с 9:00 21 июля 2022 скорректировал официальный курс гривни к доллару США на 25% до 36,5686 грн/долл США. Сразу после этого средний курс гривни на черном рынке 21 июля рухнул почти на гривну по сравнению с утренними котировками и продолжил падение в последующие дни.

В НБУ говорят, что такая динамика временная, хотя разница между официальным и наличным курсами гривни все равно будет.