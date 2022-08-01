Украина получила первые полмиллиарда евро транша от ЕС, завтра – следующие

getty images

В понедельник на счет Национального банка поступила первая половина миллиардного транша Европейского союза, во вторник ожидается вторая.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в Telegram.

Первый транш в 500 млн евро уже зачислен на счет НБУ. Поступление второго транша ожидаем завтра", – сообщил Шмигаль.

Он напомнил, что помощь в 1 млрд. евро является частью крупного пакета поддержки Украины в преодолении финансовых последствий войны на сумму 9 млрд. евро. Средства помогут в финансировании первоочередных бюджетных нужд, добавил премьер.

Напоминаем:

Совет Евросоюза 12 июля поддержал выделение 1 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины в поддержку экономики в условиях войны.

Эта сумма является первым траншем исключительного пакета макрофинансовой помощи на общую сумму 9 млрд евро.

ВИДЕО ДНЯ

Страны ЕС подготовили такой резервный вариант после того, как Еврокомиссия не смогла получить согласие Германии на пакет, предусматривающий 8,8 миллиарда евро ссуд.